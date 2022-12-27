ماذا حدث في صفقة رونالدو؟ رئيس النصر يُجيب

الصفقة باتت حديث العالم الكروي

Shahid

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر مطلع الشهر القادم تزامنًا مع فتح باب الانتقالات الشتوية؟ هذا السؤال الذي ينتظر الجميع إجابته داخل وخارج السعودية.

مصادر عديدة أبرزها صحيفة ماركا أكدت توصل اللاعب البرتغالي لاتفاق مع النادي السعودي على الانضمام له مطلع يناير القادم وتوقيعه على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

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رئيس النصر مسلي آل معمر سُئل عن آخر التطورات في الصفقة يوم أمس عقب مباراة الفريق أمام الهلال التي انتهت بالتعادل 2-2، فأجاب أولًا "هل هناك سؤالًا آخر؟"، قبل أن يُضيف "جُل ما يُقال في الإعلام غير صحيح".

المدرب رودي جارسيا لم يُعط إجابة مختلفة كثيرًا حين سُئل نفس السؤال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، إذ قال "لست هنا للحديث عن سوق الانتقالات الشتوي، الميركاتو سيبدأ في الأول من يناير".

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مؤخرًا، وبناءً على معلومات وصلته، أن رونالدو سيلعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

Shahid