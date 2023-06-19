ماذا حدث في زيارته للمملكة؟ ستيفن جيرارد يعلنها: لن أدرب أي فريق سعودي!

أسطورة ليفربول يحسم مستقبله بعد عروض السعودية

حسم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، قراره النهائي بشأن تدريبه فريق الاتفاق ببطولة الدوري السعودي بالموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت أن جيرارد يقترب من تدريب فريق الاتفاق وأنهم توصلوا لاتفاق نهائي مع أسطورة ليفربول.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن جيرارد لن يخوض تجربة التدريب في الدوري السعودي بالفترة المقبلة قائلًا: "لن يدرب أي فريق في بطولة الدوري السعودي".

وأكد رومانو، أن جيرارد حسم أمر تدريبه لفريق الاتفاق قائلًا: " هناك الكثير من الأخبار في وسائل الإعلام ولكنها غير صحيحة".

وكان فريق الاتفاق قد أنهى هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين في المركز السابع، برصيد 37 نقطة، ويسعى إلى تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.