شهدت مباراة الهلال والنصر، المؤجلة من الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واقعة مؤسفة كان بطلها البرازيلي ماتيوس بيريرا نجم "الزعيم".

النصر تمكن من انتزاع فوز ثمين من الهلال بهدفين دون رد، بفضل فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا، ليحقق "العالمي" ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري السعودي.

لكن الدقيقة 73 من اللقاء، ومع قرار البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال بإخراج بيريرا من الملعب، ثار اللاعب البرازيلي على مدربه.

ماذا حدث بين بيريرا وجارديم في مباراة الهلال والنصر؟

المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قرر تبديل بيريرا في الدقيقة 73 والاعتماد على أندري كاريلو بدلًا منه خلال تأخر الفريق بهدف دون رد أحرزه فينسنت أبو بكر.

وهو ما اعترض عليه لاعب الوسط البرازيلي بشكل واضح، حيث أبدى غضبه تجاه جارديم بعد خروجه من الملعب، ووجه إليه بعض الكلمات غير الواضحة.

كيف فسر بيريرا ما حدث مع جارديم؟

بيريرا، وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، تحدث عن الواقعة التي حدثت مع مدربه.

وقال البرازيلي: "أي لاعب يحب الاستمرار في الملعب من أجل مساعدة المدرب، التبديل كان خيار المدرب وأحترمه كثيرًا، حتى لو لم أكن راضيًا عن القرار".

وأضاف: "الهلال يملك بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى، والجميع قادر على تقديم المساعدة، وهدفنا دائمًا هو الفوز والاستمرار على القمة".

وأكد نجم الهلال أن ما قام به كان خاطئًا، موضحًا أنه كان غاضبًا بسبب رغبته في تحسين النتيجة التي لم تكن مرضية، وأنه لم يقصد على الإطلاق الإساءة لمدربه.

ما هو موقف الهلال في الدوري السعودي؟

خسارة الهلال في ديربي الرياض أمام النصر في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة جمدت رصيد "الزعيم" عند 21 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

الهلال يتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد متصدر الترتيب، الذي يملك في رصيده 26 نقطة، وهو ما يعني أن فوز "الزعيم" ضروري إذا ما أراد العودة إلى المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







