ماجواير وبيساكا.. ما تغير حقاً في مانشستر يونايتد

دفاع جديد للنادي الأحمر.. جديد للغاية.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق مانشستر يونايتد انطلاقة مذهلة للبريميرليج على صعيد النتيجة، بالفوز على تشيلسي 4-0 على ملعب أولد ترافورد، وسط الكثير من المخاوفالتي تحيط بشأن النادي الأحمر، سواء طريقة اللعب والأسلوب أو ما تخفيه قادم المواعيد في ظل ما حدث أمام البلوز خاصةً في الشوط الأول.. ولكن إن كان هناك شيء يمكن قوله، فهو أن مانشستر يونايتد صار يملك خط دفاع.

صحيح أن سوق مانشستر يونايتد اقتصر على صفقتين للصفوف الأساسية هما المدافع هاري ماجواير والظهير الأيمن آرون وان بيساكا، وصحيح أن الوسط لم يتم تدعيمه وتلك بحد ذاتها كارثة على جميع الأصعدة، وصحيح أن هناك كارثة أخرى وقعت في الهجوم بالتخلي عن رأس الحربة الوحيد، إلا أنه لا يزال هناك نقطة مضيئة هنا.

يونايتد تجاهل بعض نواقصه الواضحة، وخلق خلل إضافي بالتخلي عن روميلو لوكاكو، إلا أنه وأخيراً نجح في سد أكثر الاحتياجات حيوية، الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

مضى زمن بعيد منذ أن رأينا آخر ظهير أيمن حقيقي في مانشستر يونايتد، منذ جاري نيفيل تحديداً، فبين رافاييل ودارميان وفالنسيا ويونج ودالوت، رحل رافاييل الذي لم يكن بالجودة الكافية أصلاً، فشل دارميان، لم يحصل دالوت على فرصة كاملة، أما عن فالنسيا ويونج فهما جناحين بالأصل.

الآن بات يونايتد يملك ظهيراً يعرف أساسيت مركزه الدفاعي قبل الهجومية، لم يحظى بالكثير من الفرص الأمامية في ظل النسق الذي خاض به الفريق الأحمر مباراته، ولكنه بذل كل ما لديه لإيقاف يسار البلوز في مباراة كان للأخير كلمتها الفنية العليا في أغلب أوقاتها.

وان بيساكا قدم مباراة أقرب إلى المثالية، بـ7 محاولات للتدخل نجح في 6 منها، بالإضافة إلى 5 كرات مشتتة و3 اعتراضات، كما فاز بالصراع الهوائي الوحيد الذي خاضه. على الصعيد الهجومي نجح في مراوغتين من أصل 3، كما قدم تمريرة مفتاحية.

على الناحية الأخرى قدم ماجواير كل ما كان ينقص يونايتد في مباراة واحدة، مدافع يجيد الأساسيات على الأقل، البعض يفترض كونه خارق بناء على سعره، ولكننا جميعاً نعرف أن سعره مضخم نتيجة للارتفاع الجنوني للأسعار في اللعبة من جهة، ونتيجة لإصابة إريك بايلي من جهة أخرى التي وضعت الشياطين الحمر في موقف تفاوضي حرج أمام ليستر سيتي.

مباراة واحدة كانت كافية لإطلاق هذا الحكم، وإظهار المسافة الشاسعة بينه وبين سمولينج أو جونز أو حتى روخو، أولاً لأنها تأتي مبنية على سجله مع ليستر والمنتخب الإنجليزي، وثانياً لأننا نعرف مدافعين يونايتد بما يكفي لندرك حجم قلق المشجعين لحظة إعلان الأسماء أصلاً، وليس فقط مع كل كرة.

ماجواير انتصر في جميع صراعاته الهوائية الأربعة، فيما قدم 4 اعتراضات و6 كرات مشتتة، كما لم ينجح أي من لاعبي تشيلسي في مراوغته طوال المباراة.

نعم تشيلسي كان يملك اليد العليا لما يفوق نصف المباراة، هذا ليس شيئاً بيد الدفاع، بل هو ما ساهم هذا الدفاع في الحد من خطورته، فالمباراة التي انتهت بفوز ضخم لمانشستر يونايتد، كان بالإمكان أن تتحول لكارثة لولا هذا الثنائي الجديد.