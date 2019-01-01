أخيراً - مانشستر يونايتد يتفق على ضم ماجوير في صفقة قياسية

المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حسم التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

المدرب أولي جونار سولشار، اعتبر الدولي الإنجليزي هو الهدف الدفاعي الأول له في الميركاتو، لتدعيم صفوف فريقه استعداداً للموسم الجديد.

مانشستر تقدم بأكثر من عرض للتعاقد مع ماجواير، ولكن جميعهم قوبلوا بالرفض من الثعالب، قبل أن يتم الاتفاق أخيراً.

صحيفة "تيليجراف" أكدت قبول ليستر عرض يونايتد الأخير، والذي وصلت قيمته 85 مليون جنيه استرليني.

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ومن جانبه غادر صاحب الـ26 عاماً معسكر تدريبات ليستر، قبل المواجهة الودية اليوم الجمعة أمام أتلانتا الإيطالي، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله للشياطين الحمر.

وفي حالة إتمام الصفقة سيصبح بذلك ماجواير هو المدافع الأغلى في التاريخ، متخطياً انضمام فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول بـ75 مليون جنيه استرليني.