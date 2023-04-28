"ماجواير جعلني أهين سولشاير وأخبرني أنه يلعب بسبب سعره فقط"

واقعة مثيرة للجدل في مانشستر يونايتد

كشف ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد السابق، عن مفاجأة مدوية حدثت له في الشياطين الحمر، وكان سببها زميله السابق هاري ماجواير.

مدافع بوكا جونيورز الحالي انضم لمانشستر في عام 2014، ولكنه فقد مكانه الرئيسي بالفريق بشكل تدريجي، وغادر النادي بعد قدوم ماجواير الذي انضم من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وقال روخو في تصريحات لشبكة "TyC Sports":"في عام 2019 كنت جيدًا في إنجلترا ولعبت بالدوري الأوروبي، لكني شعرت بالغضب عندما كان يقوم المدرب أولي جونار سولشاير بوضع ماجواير بدلًا مني بالتشكيل الأساسي، الحمد لله أنهم أخرجوه الآن وأصبح ليساندرو مارتينيز يشارك بدلًا منه".

وأضاف:"ذات يوم ذهبت إلى مكتب سولشاير لأخبره بأن يسمح لي بالمغادرة إلى فريق آخر أو وضعي بالتشكيل الأساسي، لأنه من غير المنطقي عدم مشاركتي في الوقت الذي يقوم فيه ماجواير بارتكاب الأخطاء الكارثية بشكل أسبوعي".

وتابع:"سولشاير قال لي إن ماجواير يجب أن يلعب لأنهم دفعوا الكثير من المال مقابل التعاقد معه، وقلت له يا ابن العاهرة دعني ألعب بدلًا من هذا اللاعب الذي يقوم بكوارث مستمرة".

يذكر أن ماجواير البالغ من العمر 30 سنة فقد مركزه الرئيسي في يونايتد هذا الموسم، وهناك بعض التوقعات بإمكانية مغادرته للنادي بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.