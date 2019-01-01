ماجد ناصر: خيبنا آمال جماهير شباب الأهلي في بداية الموسم ولكن الآن نحن الأبطال

لاعب شباب الأهلي دبي يعتذر للجمهور بعد البداية السيئة في مطلع الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماجد ناصر، لاعب شباب الأهلي دبي أن فريقه خيب آمال الجماهير، في بداية الموسم ولكنه استطاع العودة في النهاية وتحقيق بطولتين.

وشارك ناصر مساء أمس في فوز فريقه ببطولة كأس رئيس الدولة، بعد الفوز على حساب الظفرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

وقال ماجد ناصر في تصريحات تلفزيونية: "الفريق اليوم وصل إلى لقبه التاسع في كأس رئيس الدولة، لقد عانينا طيلة الموسم، والآن نحن أبطال الكأس".

وواصل: "خيبنا آمال الجماهير في البداية، ولكن استطعنا العودة وحققنا بطولتين هذا الموسم".

وتابع: "أشكر الجماهير، واهدي لقب الكأس إليهم وإلى الإدارة التي لم تقصر معنا طيلة الموسم".

🚨 انتهت ... فرسان فزاع أبطال كأس رئيس الدولة بعد التغلب على الظفرة بهدفين لهدف✨



🏆 البطولة التاسعة لشباب الأهلي في كأس رئيس الدولة -وهو للعلم رقم قياسي- 🇦🇪👏



📊 البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد كأس الخليج العربي 👌



تهانينا لـ فرسان فزاع @Shabab_AlAhliFC 🙏 pic.twitter.com/1rMsDhv0Fq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 29, 2019

وحقق شباب الأهلي بطولة كأس الخليج العربي، منذ أسابيع بعد فوزه على حساب الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن الشارقة المتصدر، ويتبقى أربع جولات حتى نهاية المسابقة.