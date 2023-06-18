اعتذار "غير" مقبول .. ماجد عبد الله يعتذر عن التقصير وجمهور النصر يصر على "نبذه بغرابة!"

العلاقة بين أسطورة النصر وجماهيره متوترة للغاية في الفترة الأخيرة

تزداد علاقة ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر والكرة السعودية، تعقيدًا يومًا تلو الآخر، فبينما يعتذر لهم، جاءت ردودهم صادمة عليه.

العلاقة بين الطرفين بدأت في الانهيار بعدما خرج عبد الله منتقدًا إدارة العالمي السابقة برئاسة مسلي آل معمر وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، علنًا عبر وسائل الإعلام، ثم واصلت في الانهيار في مختلف المناسبات بعدها، كان آخر تهنئته لنادي الاتحاد مؤخرًا بالتتويج بدوري روشن السعودي.

وهنا حلقة جديدة من الخلاف، إذ خرج ماجد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "مساء الخير، أعرف إني مقصر معك، لكن إن شاء الله أكون متواجد معكم، أخوكم ماجد عبد الله".

الحساب النصراوي الجماهيري "محيط النصر" نشر فيديو الأسطورة، لتأتي غالبية التعليقات، إن لم يكن جميعها صادمة، على شاكلة: "ما نبغ وجع رأس"، "محد دري عنك، السويلم كشفك بسنة واحدة"، و"خلك زي ما أنت بعيد عنا".

جدير بالذكر أن مسيرة ماجد استمرت في الملاعب لمدة 22 عامًا، لم يرتدِ بها قميص أي فريق آخر سوى العالمي، الذي حقق معه 11 بطولة محلية وخارجية، فحصد كافة الألقاب.