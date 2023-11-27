ماجد عبدالله سبق كريستيانو رونالدو .. "النزاهة" نصراوية منذ زمن!

تختلف العصور، لكن تتكرر المشاهد في النصر..

SHAHID

لم يحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا الليلة مع النصر خلال مواجهة برسبوليس الإيراني، حتى المستوى الفني لم يكن كما معهود منه، لكنه رغم ذلك يتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية بـ"نزاهته"..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدون خلال مواجهة الليلة أمام الفريق الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، رفض قرار حكم اللقاء الصيني ما نينج في الدقائق الأولى بعدما أطلق صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء له، لكن صاروخ ماديرا أخبره أنه لم يكن بها أي احتكاك غير قانوني من لاعب الخصم يستدعي احتساب جزائية، وهو ما استجاب له الصيني وعدل عن قراره.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها من قبل لاعبي النصر، فقد أعادت هذه اللقطة إلى أذهان الجماهير ما فعله الأسطورة ماجد عبد الله قبل 35 عامًا، وتحديدًا خلال موسم 1987-1988..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

خلال ذاك الموسم خلال مواجهة النصر وأحد، سدد لاعب العالمي عبد الله عبد ربه تسديدة، سكنت المرمى بعدما مرت من الشباك الخارجية، وهو ما خدع حكم الراية، الذي أشار باحتسابها هدف صحيح.

لكن تدخل ماجد هنا، وأخبر حكم الساحة بالواقعة وبعدم صحة الهدف، ليستجيب له ويتراجع بالفعل محتسبًا ضربة مرمى لأحد.

هذه المواقف من النوادر في كرة القدم، فكثيرون من يتحايلون للحصول على ضربات جزاء وهمية أو أهداف غير صحيحة، لكن رغم ندرتها إلا أن هناك أساطير تفعلها باختلاف العصور والأزمنة.

SHAHID