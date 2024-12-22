"جيد ولكن يخفف وزنه" .. رسالة طريفة من ماجد عبد الله لحارس البحرين بعد تألقه أمام المنتخب السعودي

ماذا قال ماجد عبد الله وسامي الجابر حول بنية حارس البحرين "الجسدية"؟

وجه ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، رسالة طريفة حول إبراهيم لطف الله، حارس مرمى البحرين، بعد تألقه أمام الأخضر، في مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

ولعب إبراهيم لطف الله، دورًا بارزًا في قيادة البحرين للفوز على السعودية بنتيجة (3-2)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ليتزعم الأحمر البحريني صدارة المجموعة الثانية بأولى ثلاث نقاط، بينما أنهى الأخضر الجولة الأولى بلا نقاط.

وقال ماجد عبد الله، عبر فضائية SSC، بشأن إبراهيم لطف الله، "هو جيد كحارس ولكن لابد أن يخفف وزنه قليلًا، وهو يستطيع ذلك، (يمكن يحب الحلا)، ولكن إمكانياته جيدة، وليس فقط اليوم، ولكن حتى في المباراة الماضية".

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ومن جانبه، تحدث سامي الجابر، أسطورة الهلال ومنتخب السعودية، أيضًا حول حارس البحرين، قائلًا إنه يمكن لمن يرى تركيبته، لا يقول عنه حارس مرمى، ولكن كـ"تكنيك" بين الخشبات الثلاث، فهو عالٍ جدًا، وأحد أهم لاعبي البحرين ومفتاح كبير، ومن الممكن إذا تلقى 5 فرص، يتصدى لـ3 أو 4 منهم.

وفي هذا السياق، تحدث إبراهيم لطف الله، حارس البحرين، عن اللقاء، قائلًا "كانت مباراة صعبة، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وكنا نرغب في إنهاء المباراة بدون أهداف في مرمانا، ولكن المهم أننا فزنا بالنقاط الثلاث"، كما تحدث عن تألقه في اللقاء وتصديه لـ5 فرص سعودية، بقوله "هذا توفيق من الله".