ماجد النفيعي : عمر السومة كاد أن يرحل إلى النصر

كنت قادراُ على تغيير الجهاز الفني أو الإداري، لكنني فضلت الاستقالة من أجل المحافظة على توازن المجموعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف ماجد النفيعي، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، عن العديد من الكواليس التي شهدتها فترة تواجده بالنادي مؤخراً.

النفيعي قال في تصريحاته تلفزيونية لقناة العربية : كنت قادراُ على تغيير الجهاز الفني أو الإداري، لكنني فضلت الاستقالة من أجل المحافظة على توازن المجموعة المتواجدة حالياً.

رئيس الراقي قال : راضٍ عن العمل الذي قمنا به، والأهلي ما زال منافساً على لقب كأس زايد للأندية الأبطال، وأنهى الدور الأول بفارق 12 نقطة عن المتصدر.

وكان ماجد النفيعي قد قدم استقالته من منصبه بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق في الفترة الأخيرة، كما تم تعيين نائبه عبدالله بترجي رئيساً واستمرار تكليف مجلس الإدارة الحالي.

وفجر النفيعي مفاجأة كبيرة بعدما أشار إلى أن عمر السومة كان قريباً من النصر، لكنه أوقف الصفقة، ونجح في الإبقاء على اللاعب.

ماجد النفيعي: قبل أن أتولى ادارة #الأهلي، كان انتقال عمر السومة محسوم إلى #النصر وأنا من أوقف هذا الانتقال.

(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/bd2bE8zRWl — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 1, 2019

وأضاف عن السومة : تعاهدت مع اللاعب على حل المشاكل بما يضمن انسيابية تحقيق أفضل أداء، وتحدث معي عن بعض الملاحظات التطويرية ووقعنا العقد خلال يومين، ويقال أنه كان متفقاً مع النصر لكن لم يكن هناك شيئاً رسمياً.