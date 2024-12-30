بعد تعيين ماجد الجمعان بشرط "مفاجئ" .. النصر يحسم مصير جويدو فينجا

تعرف على صلاحيات ماجد الجمعان مع النصر

قررت إدارة شركة نادي النصر، حسم مصير الإيطالي جويدو فينجا، بعد الاتفاق مع ماجد الجمعان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقًا، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي، خلال المرحلة المُقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن شركة النصر وقّعت مع ماجد الجمعان، وسيبدأ مهام عمله كرئيس تنفيذي للنادي، بدءًا من الأربعاء المُقبل، على أن يستمر لمدة عام واحد، ويتجدد تلقائيًا، إلا في حالة رغبة أحد الطرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل نهاية العام.

ووفق الاتفاقية المُبرمة بين النصر والجمعان، فإنه سيملك جميع القرارات داخل النادي، وكامل الصلاحيات، فيما استقرت إدارة الشركة على توجيه جويدو نحو الأعمال الإدارية، مع تقييم الإدارة لعمل الإيطالي بعد نهاية الموسم.

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ولعب ماجد الجمعان، 4 مواسم مع النصر، بين 1989 و1993، ثم ابتعد عن كرة القدم، وسافر إلى الولايات المتحدة لدراسة تخصص إدارة الأعمال، كما حصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة سياتل، ثم درجة الدكتوراه، وتولى عدة مناصب في مجالات رياضية، وانضم إلى مجلس إدارة النصر في موسم 2018-2019، في عهد الرئيس الأسبق سعود السويلم، كما عمل المدير التنفيذي لنيوكاسل الإنجليزي وعضو مجلس إدارة النادي.

ويتزامن تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا، مطلع العام الجديد، تزامنًا مع انطلاق فترة الميركاتو الشتوي، والتي تقام في دوري روشن السعودي، خلال الفترة بين 1-31 يناير، فيما ذكرت تقارير بأن الجمعان استقر على بقاء جميع أجانب الفريق حتى نهاية الموسم.