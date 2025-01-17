انتقد حكم المباراة .. ماجد الجمعان يفاجئ جماهير النصر بقرار منتظر بعد التعادل "المحبط" مع التعاون

النصر يهبط للمركز الرابع في دوري روشن..

أشعل ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، حماس الجماهير، عقب تعادل فريق الكرة أمام التعاون، بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ونجح المدافع الإسباني إيميريك لابورت، في إدراك التعادل للنصر في الدقيقة 64، بعد تقدم التعاون بهدف سعد الناصر، في الدقيقة 45+5، بينما تعرض الفريق لضربة قوية، بعد خروج المدافع الفرنسي محمد سيماكان مصابًا، ليشارك علي لاجامي بديلًا له.

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ونشر الجمعان رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "الحمد لله على كل حال. ليست النتيجة التي حضرنا من أجلها، هناك تغييرات قادمة للفريق وفق الحاجة، شكرًا جماهير العالمي، وبالأخص في القصيم على حضوركم ودعمكم، مستوى الحكم لم يكن وفق الطموح والتطلعات".

وساهم التعادل في هبوط النصر مركزًا في دوري روشن، حيث يحتل المركز الرابع، برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر والاتحاد الوصيف، بينما صعد القادسية للمركز الثالث بـ31 نقطة.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختار طاقمًا تحكيميًا من كولومبيا، بقيادة ويلمار رولدان، ويعاونه أليكساندر غوزمان، جون ليون، ووليد المرداسي حكمًا رابعًا، كما يدير تقنية الفيديو، لويس بيكون، ويعاونه محمد العبكري.