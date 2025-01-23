قرار ماجد الجمعان يهدد النصر بعقوبة دولية .. خطأ قانوني "يمنعه الفيفا" في تغريدة الرئيس التنفيذي!

تحذير قانوني من قرار ماجد الجمعان..

كشف الخبير القانوني فهد القحيز، عن رأيه إزاء تغريدة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، فيما يتعلّق باستقطاب الحكام الأجانب، في مباريات الفريق المُقبلة.

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ونشر الجمعان تغريدة قبل مباراة الخليج والنصر، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-1)، قائلًا "محبي العالمي، محبي النصر، أعاهدكم بأننا سنستقطب أفضل الموجود لإعادة روح الفوز. عندما ذكرت بأن الحكم لم يكن في مستوى المباراة، لست ممن يقول هو المتسبب في النتيجة. ولكن أنا شخصيًا أؤكد بأن الحكم السعودي من أفضل الحكام وثقتي بهم كبيرة"، وتابع "سياسة النادي في جلب الحكم الأجنبي لن تتغير، على الرغم من ثقتي بالحكم السعودي حاليًا. ولكن سيتم الاتفاق مع اللجنة لتحديد الدول التي يستقطب منها حكام مباراتنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، "لا يحق لإدارة النصر المطالبة بحكام لقيادة المباريات من دول معينة، لجنة الحكام مستقلّة، ولا يقبل عنها أي توصية في عملها أو تدخل في تكليفات الحكام".

وأضاف "نظام الاتحاد السعودي يتوافق مع نظيره الدولي (فيفا)، وملتزم بالمعايير الدولية لضمان العدالة والنزاهة، ووفق المادتين 14 و19 من النظام الأساسي للفيفا، فإنها تتعلق باستقلالية التحكيم، وفي حالة التدخل، يمكن تطبيق عقوبات تطال النادي أو اتحاد الكرة".

وكان الجمعان قد أثار جدلًا عقب التعادل مع التعاون، بهدف لمثله، في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن، بتغريدة قال فيها إن مستوى الحكم لم يكن وفق الطموح والتطلعات، وهو الأمر الذي عرضه لبعض الانتقادات، بداعي الهجوم على التحكيم.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة، عن الهلال المتصدر بـ43 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، بينما يأتي القادسية ثالثًا بـ34 نقطة.