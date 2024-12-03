"كبير النصراويين سيعود معه!" .. شروط ماجد الجمعان لخلافة جويدو فينجا وكواليس خلافات هييرو مع كاسترو

النصر يُعاني منذ سنواتٍ عديدة..

تحدث الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن العديد من الملفات المهمة داخل نادي النصر السعودي؛ في ظل ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم، عن منصات التتويج مؤخرًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر لم يتوّج بأي لقب منذ يناير 2021؛ وسط تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، باحتلاله "المركز الثالث" في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرشيد المُقرب من البيت النصراوي اعترف في تصريحات مع "بودكاست مرتدة"، برغبة نجم العالمي السابق ماجد الجمعان، في تولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي، بدلًا من الإيطالي جويدو فينجا.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن الجمعان، اشترط الحصول على صلاحيات أكبر من الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي الحالي للنصر، في سوق الانتقالات وإدارة ملف اللاعبين الراحلين.

GOAL

وأوضح أن الجمعان وضع خطة بالفعل في سوق الانتقالات، على رأسها "الاستغناء" عن اثنين من أجانب الفريق الأول الحاليين؛ أحدهما النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وشدد خالد الرشيد على أن ماجد الجمعان يحظى بتأييد من شخصيات نصراوية كبيرة؛ في مقدمتهم الداعم الأمير خالد بن فهد، وسعود آل سويلم وفيصل بن تركي، رئيسي النادي سابقًا.

وأعلن الرشيد أن ابن فهد، سيعود إلى عضوية شرف نادي النصر "الذهبية"، وسيقوم بدعم قعة العالمي بقوة؛ حال تولى الجمعان منصب الرئيس التنفيذي، بشكل رسمي.

الجمعان أحد النجوم السابقين في النصر؛ كما كان من "أوائل الأسماء" التي استعان بها سعود آل سويلم، رئيس النادي الأسبق، لتولي "عضوية مجلس الإدارة" في موسم 2018-2019.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

ويعمل نجم النصر الأسبق "موظفًا" في صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يسيطر على 75% من أسهم النصر والهلال والاتحاد والأهلي؛ كما عمل في إدارة النادي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، بعد شرائه من قِبل المملكة.

وبعيدًا عن كرة القدم.. يعتبر الجمعان واحدًا من أبرز لاعبي الجولف في المملكة؛ حيث احترف هذه الرياضة بعد اعتزال كرة القدم، وتوّج في عام 2015 بالبطولة السعودية الكندية.

وسافر ماجد الجمعان إلى الولايات المتحدة بعد اعتزال كرة القدم في عام 1993؛ حيث أكمل دراساته العليا، وحصل على "ماجستير في الإدارة العامة" من جامعة سياتل.

كواليس "خلافات" هييرو ولويس كاسترو

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن كواليس "خلافات" هييرو مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

كاسترو تولى تدريب النصر في الفترة من يوليو 2023 إلى سبتمبر 2024؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب رسمي مع الفريق الأول، لتتم إقالته والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي بدلًا منه.

وأكد الرشيد أن كاسترو كان يرفض التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي محمد سيماكان، وكان يريد ضم لاعب أجنبي ثالث في خط الوسط، بجانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو مونتيرو.

وأضاف: "هييرو رفض ذلك؛ حيث رأى بأن خط الوسط مغطى بشكل جيد، مع ضرورة تدعيم مركز قلب الدفاع، بلاعب آخر بجوار الإسباني إيمريك لابورت".

ولفت الرشيد إلى أن المدير الرياضي الإسباني كان يرفض أيضًا رحيل البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع تفضيله الاستغناء عن تاليسكا أو الجناح السنغالي ساديو ماني.

ونوه خالد الرشيد إلى أن تاليسكا وماني رفضا الرحيل عن الفريق النصراوي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ ليستمرا بشكل رسمي، ويرحل تيليس في النهاية.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من صفوف جوانجزو إيفر جراند الصيني؛ بينما انتقل ماني من العملاق الألماني بايرن ميونخ إلى قلعة العالمي، في عام 2023.