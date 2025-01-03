مقدمًا وعدًا بإسعادهم .. ماجد الجمعان يوجه رسالة إلى جماهير النصر

تعرف على رسالة الجمعان لجماهير النصر

وجه ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، رسالة خاصة إلى جماهير ناديه، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

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وأعلن النصر عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس، عن تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنادي بدلًا من البرتغالي جويدو فينجا.

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ورد الجمعان على تغريدة النصر بتغريدة أخرى، يقدم فيها وعدًا إلى الجماهير، بالعمل بكل ما أوتي من طاقة، لإسعاد الجميع.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: " محبتي للكيان العظيم الذي نشأت فيه لاعبًا وواصلت معه عاشقًا ومحبًا، وثقة جماهيره الكبيرة ودعمهم لي، هي ما شجّعني لأن أكون هنا اليوم".

واختتم الجمعان تصريحاته قائلًا: "جماهير النصر الغاليين، أعدكم العمل بكل ما أوتيت من طاقة، من أجل إسعادكم، ثم أن يكون النادي العظيم الذي يجمعنا، في المكانة التي يستحق بإذن الله".