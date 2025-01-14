حدد مهمته الأولى .. ماجد الجمعان يُزيح جويدو فينجا من طريقه ويتولى رسميًا ملف التعاقدات في النصر

المسؤول الإيطالي أصبح بلا مسؤوليات!

لم يُهدر ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد للنصر، الوقت كثيرًا وأزاح فورًا سلفه، جويدو فينجا، من طريقه وسحب منه مسؤولية ملف التعاقدات في النادي، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

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الجمعان عُين رئيسًا تنفيذيًا لشركة نادي النصر في بداية يناير الجاري، وقد تحول فينجا منذ ذلك الوقت إلى مستشار للإدارة حتى نهاية عقده في الصيف القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أن الجمعان أصبح رسميًا المسؤول الأول عن ملف التعاقدات في النصر، وقد حدد مهمته الأولى بالفعل وهي تجديد عقد لاعب الوسط السعودي عبد الله الخيبري، ومن ثم المهمة الثانية هي حسم ملف أندرسون تاليسكا، إما بالاستمرار أو الانتقال نهائيًا لأي فريق آخر.

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تاليسكا كان قريبًا جدًا من الانتقال بالإعارة إلى فنربخشه التركي لكن الصفقة توقفت فجأة مع حديث الصحافة عن عدة أسباب وجهات مسؤولة عن ذلك لكن دون أي إيضاح رسمي من أي طرف.

يُشار إلى أن النصر خسر هذا الموسم كأس السوبر السعودي وخرج من كأس الملك، وقد باتت فرصه محدودة في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي فيما ضمن تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.