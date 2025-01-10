رسالة للجماهير وتصرف مع اللاعبين .. ماجد الجمعان يفاجئ الجميع بعد فوز النصر على الأخدود!

هذا ما فعله الجمعان بعد فوز النصر على الأخدود

فاجئ ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر الجميع، بعد فوز فريقه على الأخدود، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء خروج اللاعبين من ملعب الأول بارك، حرص الجمعان على أن يستقبل جميع اللاعبين بالمصافحة الحارة، أثناء التوجه إلى غرفة تبديل الملابس، لتهنئتهم على الانتصار.

GOAL

وأشاد الإعلامي عبد العزيز المريسل بتصرف الجمعان عبر حسابه على منصة "إكس" حيث قال: "مهما بلغ اللاعب من الاحتراف والخبرة، فهو يحتاج لشخص كفء يكون بجانبه في كل الأوقات، ويحتاج لقائد يتحمل كل شيء ليجعله متفرغًا لتقديم كل ما يملك، والاجتماع الذي جمع ماجد الجمعان مع اللاعبين، أوضح أنه سيكون قريبًا منهم، واستقبالهم فور نهاية المباراة تقول بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب".

وقام الجمعان بنشر رسالة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي للجماهير، يهنئهم بالفوز على الأخدود، ويعدهم بأن الفريق سيواصل طريق الانتصارات.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "جماهير العالمي الأوفياء، ألف مبروك الفوز فرحتي الحقيقية اليوم هي شوفتكم سعداء، مازلنا في بداية الطريق، وثقوا بأننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة، من أجل أن نراكم سعداء دائمًا بإذن الله، أدام الله النصر للنصر".