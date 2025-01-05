اضطر للخروج معتذرًا بعد ذلك .. ماجد التويجري يشكك في تاريخ الاتحاد ويفجر مشادة: أتحدى الجميع وهذا الدليل!

مئوية العميد الهجرية استفزت البعض..

يبدو أن احتفال نادي الاتحاد بمرور 100 عام هجري على تأسيسه لم يقنع البعض "تاريخيًا"، وعلى رأسهم ماجد التويجري الذي خرج مشككًا في تلك الاحتفالية.

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العميد أقام قبل يومين احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام هجري على تأسيسه، إذ كان ذاك الحدث في الأول من رجب 1346 هجريًا.

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لكن التويجري وعبر برنامج "كورة روتانا" تحدى الاتحاديين حول صحة تلك الاحتفالية، داعمًا موقفه بما كانت تكتبه الجرائد قديمًا عن وجود ناديين كان يحملان اسم "الاتحاد"؛ هما الاتحاد العربي السعودي والاتحاد الوطني، وهو ما تسبب في مشادة بينه وبين زميله في البرنامج نفسه وائل النجار.

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وقال التويجري: "أسأل عن عمر أول مسابقة سعودية، أشك أن الاتحاد أمامه ثلاث سنوات كي يكمل عامه الـ100 ميلاديًا، مع احترامي أشك أن عمره 97 عامًا منذ لحظة تأسيسه، يحتفلون كما يرغبون، لكن أنا أشك".

هنا تدخل وائل النجار للرد: "97 عام ميلادي و100 عام هجري للاتحاد، رسالة فقط للتويجري وغيره ممن يشككون في تاريخ الاتحاد"، لكن زميله لم يقبل حديثه وقاطعه: "لست في حاجة لرسائل من أحد، أنا أعرف التاريخ، لا يقولي لي أي رسالة، أنا أتحدى أن يكون عمر الاتحاد 100 عام هجري".

وواصل التويجري: أنا لا أشكك أبدًا في تاريخ الاتحاد؛ هو نادي جماهيري وهو العميد وصاحب المدرج الأحلى والأكمل، لكن كان هناك نادي الاتحاد الوطني ونادي الاتحاد العربي السعودي، كلام موثق بإحدى الجرائد، لا تحاولوا إقناعي؛ التاريخ لا يكذب، أتحدى أن يكون عمر الاتحاد 100 عام هجري".

طريقة حديث ماجد مع النجار دفعته للخروج معتذرًا عنها دون الاعتذار عن التشكيك في العميد، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "اعترف هنا أنني لم أوفق في الأسلوب ولا الطريقة تجاه الزميلين العزيزين عبدالله العضيبي ووائل النجار، حتى لو كانت لدي وجهة نظر أو معلومة تختلف معهما، كان من الأجدر بي أن أكون أكثر لطفًا وأريحية ولأنني مابي أنام وفيه أحد زعلان مني أرجو منهما قبول اعتذاري لأن اللي يعرفني يعرف أن هذا مهوب أسلوبي أبدًا وجل من لا يخطئ".

وبكل صدر رحب، قبل وائل النجار اعتذار التويجري، لينتهي السجال بينهما عند هذا الحد، ويترك جمهور الاتحاد من خلفهما مهاجمَا الأخير بضراوة.