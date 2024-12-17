"قرارك دفعه للانفعال" .. ماتيو لاهوز يهاجم فينيسيوس ويلوم حكم مباراة رايو فاييكانو

وجه الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز، نقدًا لاذعًا للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد سلوكه خلال مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

وهاجم فينيسيوس، الحكم مارتينيز مونويرا خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام رايو فاييكانو والتي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني "الليجا"، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء له.

وأظهرت شبكة "DAZN"، المحادثة التي جرت بين الحكم وفينيسيوس عقب اللعبة المشكوك في صحتها، حيث قال الحكم لفينيسيوس في بداية المحادثة: "استمع لي.. ربما أكون قد أخطأت، نعم أخطأت".

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وقال لاهوز في برنامج "El Día Después" المذاع على شبكة "موفيستار +"، إن فينيسيوس يجب أن يعيد النظر في تصرفاته، قائلًا: "يجب النظر فيما يفعله فيني مع الحكام. هذا ليس جيدًا للرياضة".

وأضاف: "الحكم يجب أن ينظر في الأمر أيضًا. ارتكب لاعب فاييكانو خطأ تكتيكيًا ضد لاعب ريال مدريد، لذلك كان يجب إشهار الكارت الأصفر في وجهه، قبل أن ينفعل فينيسيوس بهذه الطريقة عندما رأى أن المنافس لم يتم تحذيره".

وفيما يتعلق بركلة الجزاء المحتملة التي ارتكبها مومين ضد فينيسيوس، قال "لدينا أداة لا تصدق، وهي تقنية حكم الفيديو المساعد، من المستحيل أن ترى العين البشرية ما حدث".

وختم: "إنه أمر لا يُصدق ويصعب للغاية فهم أنه لا يتم استخدامها في هذا النوع من الحالات".