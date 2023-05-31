ماتيو أليماني يتجاهل رابطة الدوري الإسباني؟ مدير برشلونة الرياضي يغيب عن اجتماع حاسم!

ماتيو أليماني غاب عن أحد أهم اجتماعات برشلونة مع ممثلي رابطة الدوري الإسباني..

يواصل نادي برشلونة العمل بأسرع ما يمكن من أجل الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لخطة الجدوى الاقتصادية المقدمة من النادي.

وعقد المديرين التنفيذيين من الإدارة المالية في برشلونة مع ممثلي الرابطة في العاصمة الإسبانية، لمحاولة حل المشكلة من أجل التمكن من التقدم في مسألة التخطيط الرياضية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في برشلونة، لم يحضر ذلك الاجتماع، كما فعل الأسبوع الماضي في اليوم التالي للمباراة التي أقيمت في بلد الوليد.

ورغم غياب أليماني غير المبرر، إلا أن مبعوثي نادي برشلونة غادروا الاجتماع، الذي عقد يوم الثلاثاء، بمشاعر طيبة ومن المتوقع أن يصل الرد الأسبوع المقبل.

برشلونة يعتزم تسجيل عقود رونالد أراوخو وجافي بمجرد وصول موافقة الرابطة على خططه، قبل أن يتحرك رسميًا من أجل التوقيع مع ليونيل ميسي، وهو الأمر الذي يعد أولوية رياضية واقتصادية للنادي الكتالوني.

ومع ذلك ، فإن المهاجم الأرجنتيني يريد أن يقرر مستقبله على الفور دون أن يكون برشلونة قادرًا بالفعل على إرسال عرض كتابي نهائي له لأنه لا يملك تفويضًا من "لا ليجا" للتحرك، وهو ما قد يفسد خطط برشلونة لاستعادة ميسي.