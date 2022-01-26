ماتيوس ناسيمينتو: كافاني البرازيلي المطلوب في ريال مدريد

أصبحت كرة القدم في تغير مستمر في السنوات الأخيرة، حيث نجد أسماء جديدة في مارحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس ، بينما تكافح الأندية العريقة لتغطية نفقاتها وتلافي التهديد بالهبوط.

تحاول بعض الأندية تكوين فرق بلاعبين شباب والابتعاد عن نجوم الصف الأول ، بينما يعمل آخرون على البيع إلى مستثمرين لسد العجز، كما كان الحال بالنسبة لبوتافوجو ، الذي اشترته مؤخرًا شركة جون تيكستور الأمريكية الشريكة في ملكية كريستال بالاس.

ولكن قبل أن يضخ أي مستثمر الأموال في فريق ريو دي جانيرو ، كان بوتافوجو يأمل بالفعل في مستقبل أكثر إشراقًا بسبب ماتيوس ناسيمينتو.

بواتفيجو هو أحد أكثر الأندية عراقةً في البرازيل ، وسبق أن ضم أساطير البرازيل جارينشا ، ونيلتون سانتوس وجيرزينيو.

ومع ذلك ، لم يفز بلقب محلي منذ عام 1995 ، وهبط ثلاث مرات منذ مطلع القرن ، عندما تراكمت عليهم ديون تزيد على مليار ريال برازيلي (131.5 مليون جنيه إسترليني / 180 مليون دولار).

مثل هذا السيناريو لا يخدم قاعدة الشباب في أكاديمية النادي ، لكن ناسيمينتو البالغ من العمر 17 عامًا مكلف يحمل على عاتقه إعادة بناء بوتافوجو.

بسبب شعره الطويل وقوامه، يُعرف ناسيمينتو منذ فترة طويلة باسم "كافاني البرازيلي" مهاجم مانشستر يونايتد وأحد أعظم المهاجمين في تاريخ أوروجواي.

حاول بوتافوجو حتى تنظيم لقاء بين الثنائي بينما كان كافاني في البرازيل ويلعب مع أوروجواي في كوبا أمريكا، لكن أوجه التشابه لا تبدأ وتنتهي بمظهر ناسيمينتو الجسدي.

أعظم نقاط قوة ناسيمينتو كقلب مهاجم ، هو استخدام جسده لفتح مساحة لنفسه لإنهاء الهجمات مثل عدد قليل من الآخرين في سنه.

أسلوبه أمام المرمى مثيرًا للإعجاب ، لكنه لفت الانتباه أيضًا للطريقة التي يخرج بها من منطقة الجزاء لمحاولة خلق الفرص للآخرين.

عُرف ناسيمينتو لأول مرة من قبل الكشافة في عام 2015 في مدرسة لكرة القدم أنشأها بوتافوجو في نيتيروي ، إحدى أغنى مدن البرازيل.

لم تخطط عائلة ناسيمينتو أبدًا لأن يصبح ابنهم لاعب كرة قدم ، بل أرادوا فقط أن يستمتع الصبي. ومع ذلك ، لم تكن موهبته تمر مرور الكرام.

بالتسجيل في أكاديمية بوتافوجو ، لم يستغرق النادي وقتًا طويلاً حتى يدرك النادي أن لديه نجمًا شابًا بين يديه ، حتى لو لم يكن سلوك ناسيمبنتو العام يشير إلى هذا.

قالت والدته كاتيان لـ UOL في عام 2019: "إنه فتى هادئ للغاية وعائلي للغاية ، نتحدث معه كثيرًا ويتعامل بشكل جيد مع كل ما يحدث.

"إنه فتى ذكي للغاية يحب فقط لعب كرة القدم والمباريات."

بعد فترة قصيرة ، بدأ ناسيمنتو في جذب الانتباه. تم استدعاؤه بشكل متكرر من قبل فرق الفئة العمرية البرازيلية ، وبدأت بعض أندية أوروبا والوكلاء في الاهتمام به.

كان ذلك عندما وضع بوتافوجو خطة لنجمها الشاب.

قال تيانو جوميز المدير العام للأكاديمية لـUOL: "يعتبر بوتافوجو ماتيوس ناسيمينتو أحد أصوله الثمينة.

"إنه رياضي ذو إمكانات عالية ، لكن أمامه طريق طويل ليقطعه. نحن بحاجة إلى التحلي بالهدوء ، والانصياع للتطور الطبيعي للرياضي ".

أدت هذه الخطة إلى ظهور ناسيمينتو لأول مرة على مستوى الاحتراف في سبتمبر 2020 ضد كورينثيانز ، حيث ترك مقاعد البدلاء في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة دوري الدرجة الأولى البرازيلي.

تم تأكيد هبوط بوتافوجو إلى الدرجة الثانية بعد فترة وجيزة ، وتمكن ناسيمينتو من صنع سلسلة من البدايات في الدرجة الأولى قبل نهاية الموسم حيث أعد النادي نفسه لموسم 2021.

على الرغم من اللعب مع أسوأ فريق في الدوري ، إلا أن ناسيمينتو نادرًا ما أخطأ ، وتوقع الكثيرون أن يلعب دورًا أساسيًا في ملعب نيلتون سانتوس على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

على الرغم من ذلك ، أصر بوتافوجو على أن يتبع المهاجم الخطة الموضوعة له ، وبدلاً من ذلك شارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري في الموسم الماضي ، على الرغم من أنه تدرب بانتظام مع الفريق الأول.

يتوقع أنه سيضع بصمته حقًا في عالم كرة القدم في عام 2022 ، حيث عاد بوتافوجو إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي في نوفمبر.

قال إدواردو فريلاند ، مدير كرة القدم بالنادي ، لـ Globo Esporte عندما سئل عن ناسيمينتو في ديسمبر 2021: "إندرسون موريرا مدرب بوتافوجو يحب اللاعب ، ويعتقد أنه فوق المتوسط".

"ناقشنا كثيرًا متى يكون من الأفضل له اللعب مع فريق تحت 20 عامًا ، ومتى يكون من الأفضل له البقاء مع الفريق الأول. تعاملنا مع هذا العام على أنه فترة انتقالية."

الإصرار على أن يتبع ناسيمينتو الخطة الموضوعة له أدى إلى رفض بوتافوجو عرضًا بقيمة 23 مليون يورو (19 مليون جنيه إسترليني / 26 مليون دولار) من نادٍ أوروبي لم يذكر اسمه للاعب الشاب في مايو 2021.

تم ذكر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على أنهما من الأندية المهتمة ، ولكن من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأندية الأخرى حريصة على جلب ناسيمينتو إلى أوروبا ، حتى لو كان ذلك يعني دفع ما يقرب من 50 مليون يورو (42 مليون جنيه إسترليني / 57 مليون دولار) الشرط الجزائي في عقده.

ينصب تركيز بوتافوجو الرئيسي الآن على ضمان حصولهم على سعر جيد للاعب من خلال السماح له بإظهار ما يمكنه القيام به أسبوعيًا بين المحترفين ، والذي بدوره يجب أن يضعهم على أسس مالية أكثر ثباتًا.

يُطلق على ماتيوس ناسيمينتو لقب "منقذ الوطن" لكتابة صفحة جديدة في تاريخ بوتافوجو.