ماتيوس: ميسي لا يعجبكم؟ ألمانيا جاهزة لاستقباله ومنحه الجنسية

رداً على الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها اللاعب في الأرجنتين

مزح لوثار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية، بأن بلاده يمكنها منح الجنسية لنجم برشلونة ليونيل ميسي، في حالة عدم حصوله على التقدير الكافي في الأرجنتين.

ميسي حصل على 34 بطولة مع برشلونة، ولكنه لم يتمكن من ترجمة ذلك على الصعيد الدولي مع بلاده، حيث خسر 4 نهائيات مع منتخب التانجو، كان أبرزها كأس العالم ضد ألمانيا في 2014.

ورغم حصوله على 6 كرات ذهبية، إلا أن المقارنات مستمرة بين ميسي، ومواطنه دييجو أرماندو مارادونا، والذي لم يحقق نفس النجاحات مع الأندية التي لعب بها، لكنه قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 1986.

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وفي هذا السياق قال ماتيوس:"أمر لا يمكن تصديقه، لو لا يعجبكم ميسي، ألمانيا جاهزة لمنحه جواز السفر والجنسية، سنستقبله بأذرع مفتوحة ليلعب لنا".

وأضاف:"لا أستطيع فهم المناقشات حول المقارنة بين ميسي ومارادونا، الأرجنتين محظوظة بامتلاك كل منهما، بغض النظر عن من الأفضل".

وتابع:"الأرجنتين لديها ثنائي من الأعظم في تاريخ اللعبة، لذلك لا يجب التفكير في أي شيء آخر".

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وأما عن إمكانية انتقال ميسي للدوري الألماني:"بكل تأكيد أتمنى رؤية ذلك، لكن بكل أمانة، أشعر بسعادة كبيرة لمجرد تواجده في كرة القدم، لأنه شخص رائع ولاعب عظيم".

يذكر أن ماتيوس سبق وأن حصل على كأس العالم مع ألمانيا والكرة الذهبية بعد تألقه اللافت في 1990.