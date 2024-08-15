بعد تجربة الهلال القاسية .. ماتيوس بيريرا يعلن تعافيه من الإدمان ويكشف دور مدرب النصر في إنقاذه!

تجربة مريرة كادت أن تدفعه إلى الانتحار..

منذ ستة أشهر، روى البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم فريق الكرة بنادي كروزيرو، تجربة احترافه القاسية مع الهلال، والتي هوت به إلى أزمة نفسية حادة، ازدادت بعد إعارته إلى الوحدة الإماراتي، حيث كان اللاعب على شفا الانتحار.

ماتيوس بيريرا، صاحب الـ28 عامًا، انتقل إلى صفوف الهلال، في أغسطس 2021، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي، بعقد لمدة 5 مواسم، فيما تعرض لاعب الوسط البرازيلي، لانتقادات كبيرة من قِبل الجماهير، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف الوحدة لمدة 6 شهور، ثم انتقاله معارًا إلى كروزيرو البرازيلي، قبل أن تتحول إلى بيع نهائي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي حوار مع صحيفة Globo البرازيلية، قال ماتيوس بيريرا إن صحته العقلية قد صارت أفضل، بعد تعافيه من الإدمان، بعدما تسببت أزمته النفسية السابقة في تعاطي المخدرات والكحول، خلال فتراته الاحترافية في البرتغال وإنجلترا والخليج، ليُصاب على إثرها باكتئاب حاد.

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وعلى مدار موسم 2023-2024، شارك بيريرا في 38 مباراة رسمية مع كروزيرو، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة بكافة المسابقات، إلا أنه تلقى 11 بطاقة صفراء.

وكشف ماتيوس عن هدفه الرئيس بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان، بناءً على تجربته السابقة، مضيفًا "أنا سعيد بالتسجيل والصناعة والفوز بالمباريات، ولكن لا يوجد شيء من التأثير على الحياة، لا يوجد ما هو أفضل من إنقاذ حياة من المخدرات والمشروبات الكحولية".

وشدد بيريرا على ضرورة اتخاذ القرارات، متحدثًا عن دور البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر الحالي، بقوله "كاسترو كان مدربي في تشافيس، ووصلت إليه في الوقت المناسب، وقلت (لا أستطيع أن أقرر)، فقال لي (إذا لم تتمكن من القيام بذلك، دع شخصًا آخر يقرر نيابةً عنك، في بعض الأحيان عليك أن تطلب المساعدة".

وتابع "عندما تشعر بسوء نفسي، اذهب إلى طبيب نفسي واتجه للعلاج، اطلب المساعدة دائمًا، ولا تعتقد أنك ستفعل كل شيء بمفردك".