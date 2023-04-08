ماتيرازي : دوري "NBA" كان مصدر إلهامي لاستفزاز زيدان!

لقطة أيقونية في تاريخ المونديال

بعد 17 عامًا من نطحة زيدان الشهيرة له في كأس العالم 2006، خرج المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي للكشف عن المزيد من الكواليس الخاصة بهذه اللقطة.

زيدان قام بضرب ماتيرازي في نهائي المونديال بين فرنسا وإيطاليا، ليتلقى البطاقة الحمراء في المواجهة التي انتهت بخسارة الديوك بركلات الترجيح، لتكون من أهم اللقطات الأيقونية بتاريخ البطولة.

وقال المدافع المعتزل في تصريحات لبودكاست "Italian Football TV":"أي شخص يعيش في الولايات المتحدة ويتابع دوري كرة السلة للمحترفين NBA سيفهم ما كنت أحاول فعله مع زيدان، حاولت استفزازه ببعض الكلمات التي أغضبته".

وأضاف:"قال لي سأعطيك قميصي بعد انتهاء المباراة ولكني قلت له: لا أنا أفضل الحصول على أختك".

يذكر أن ماتيرازي كان أحد أهم المدافعين في أوروبا خلال مسيرته، وحصد العديد من البطولات مع نادي إنتر الذي لعب معه منذ 2001 إلى 2011، وخاض بعدها تجربة في الدوري الهندي قبل الاعتزال في 2016.