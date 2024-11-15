ماتيراتزي يستفز إبراهيموفيتش: سنتذكرك كمهاجم عظيم .. لكنك لست في مستوى رونالدو أو ميسي

يواصل المدافع الإيطالي المخضرم ماركو ماتيراتزي، نجم إنتر السابق، إثارة الجدل بتصريحاته الهجومية على زملائه السابقين، وهذه المرة اختار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتزامل ماتيراتزي مع زلاتان في إنتر، خلال الفترة من (2006-2009)، قبل أن يرحل النجم السويدي إلى برشلونة لمدة موسم، ويعود إلى الدوري الإيطالي من جديد، لكن من بوابة الغريم ميلان لتنشأ بينهما عداوة وصراعات كثيرة داخل الملعب وخارجه.

وقال ماتيراتزي في تصريحات لبودكاست "The Italian Football"، إنه قطع علاقته تمامًا بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ولا يتواصل معه منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه ليس "كما يعتقد" أفضل لاعب في العالم.

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وأضاف ماتيراتزي: "حاليًا ليس لدي أي علاقة مع زلاتان. هو يعتقد أنه كان أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وهذا ليس صحيحًا".

وتابع: "بالنسبة لي كان إبرا على الأكثر مهاجمًا عظيمًا. صحيح أنه فاز بالكثير من البطولات والألقاب الفردية، لكنه يفتقد دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم".

وختم مدافع منتخب إيطاليا: "سنتذكر إبراهيموفتيش كواحد من أفضل المهاجمين في التاريخ، لكنه ليس في مستوى رونالدو أو ميسي".