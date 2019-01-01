ماتيتش يوجه نصيحة لشباب مانشستر يونايتد لتحسين النتائج

نصيحة من اللاعب المخضرم للاعبين الشباب لتحسين نتائج الفريق الفترة القادمة

يعتقد نيمانيا ماتيتيش، لاعب مانشستر يونايتد أن اللاعبين الشباب في فريقه بحاجة إلى التركيز في بعض المباريات الصغيرة التي يفقد فيها الفريق النقاط.

وفي الفترة الأخيرة، تعادل الشياطين الحمر مع فرق مثل شيفيلد يونايتد، وأستون فيلا، بينما تغلب على توتنهام ومانشستر سيتي.

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وقال اللاعب الصربي في تصريحات صحفية: "من الصعب التوضيح لماذا نظهر بهذا الشكل أمام الفرق المتوسطة، ولكني أعتقد اننا نمتلك فريقاً شاباً".

وواصل: "عندما نلعب مباريات أمام فرق كبيرة، فرق في قمة الترتيب يكون التركيز لدى الشباب مترفع للغاية، على عكس الحال في مباريات أمام الفرق المتوسطة هذا رأيي".

وتابع: "إذا تمكنا من الحفاظ على تركيزنا في كل المباريات سنفوز بعدد أكثر من المباريات، أنا متأكد من أننا قادرون على تقديم المزيد".

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة واتفورد يوم الأحد القادم في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الشياطين في المركز السادس برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الخامس، وأربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.