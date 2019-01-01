ماتيب: لا فرق بين كين وسون سندافع أمام توتنهام كفريق واحد

مدافع ليفربول يؤكد على استعداد فريقه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد الألماني جويل ماتيب مدافع ليفربول، على أنه سيلعب أمام توتنهام كفريق واحد بغض النظر عن أسماء المهاجمين في الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، يوم السبت القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

وقال ماتيب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نحاول الاستمتاع ونحقق الفوز، لدينا ثلاثة أسابيع راحة بالنسبة لنا ولتوتنهام، نتدرب بشكل جيد".

وواصل: "بالتأكيد فان دايك يحدث تأثيراً كبيراً في الفريق، ولكن الفريق تحسن بشكل كبير، إننا ندافع بداية من روبيرتو فيرمينيو، ويكون آخر مدافع لنا هو أليسون الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم".

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وتطرق الألماني إلى الحديث عن نسبة تواجد لوفرين وجوميز في قائمة المباراة، وقال: "لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في الفريق، لدي فرصة للعب وأحاول أن أحسنها وأزيدها، لا يهم من سيشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء، ولكن من الرائع أن أكون جزءً منها".

وشارك ماتيب مع ليفربول في سبع مباريات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كان آخرها أمام برشلونة، في إياب نصف النهائي.

وقال اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، حول أفضل أوقاته في ليفربول: "أستمتع بوقتي كثيراً في ليفربول، من الصعب مقارنة الأجزاء الأخرى من مسيرتي، من الرائع أن نحقق الكثير من الانتصارات في الأسابيع الأخيرة".

فقط تخيّل لو لعبا بجانب بعضهما البعض مع البيانكونيري.. 😍



(📸: IG/Cristiano) pic.twitter.com/xHhuotA4p9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 28, 2019

وأشاد ماتيب بزملائه في الفريق، وقال: "فان دايك رائع وهادئ إنه يعطي الفريق المزيد من الاستقرار، ونحن نثق في أليسون إنه حارس رائع، وقدم مستويات كبيرة طيلة الموسم".