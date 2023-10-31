مصدوم ويبرئ اللاعبين ويعاتب الجماهير .. ماتياس يايسله يتحدث عقب وداع الأهلي لكأس الملك

ماذا قال المدير الفني الألماني بعد وداع الأهلي لكأس الملك على يد أبها؟

وسط حالة من الصدمة، تحدث الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، عما عاب فريقه خلال مواجهة أبها، مؤكدًا أنه لا يمكن لوم اللاعبين رغم الهزيمة.

الراقي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ16.

وعقب المباراة، قال يايسله خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، أشعر بالصدمة من النتيجة النهائية، كنا مسيطرين في الشوط الأول، لكننا لم نحسن صناعة الفرص به وهو الحال أيضًا في الشوط الثاني رغم طرد لاعب الخصم، الدفاع عابنا، لم نقم بالدفاع بشكل جيد كمنظومة".

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وأضاف: "عابنا الاستعجال، خطوطنا كانت بعيدة عن بعضها وهو ما تسبب في استقبالنا هدف ثاني من لاشيء، لكن لا ألوم اللاعبين، فقد أرادوا العودة بالنتيجة سريعًا".

بسؤاله عن مركز البرازيلي روبرتو فيرمينو، علق الألماني: "وضعه في مركز صناعة اللعب هو معتاد عليه وسبق أن لعب في هذا المركز، وقمنا بوضع فراس البريكان كمهاجم رئيس لإنهاء المواجهة مبكرًا".

واختتم يايسله بالتعليق على صافرات استهجان الجمهور ضده: "بطبيعة الحال ليس من الجيد إطلاق هذه الصافرات تجاهي أو تجاه فيرمينو، أنا دائمًا أشيد بالجماهير وهم يقدمون لنا دعمًا غير طبيعي، وأتفهم شعورهم بالإحباط، لكن أرجو منهم الدعم والثقة حتى النهاية".

يذكر أن الراقي حاليًا لم يعد ينافس إلا على لقب دوري روشن السعودي، والذي يحتل به المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.