هل يستمر ماتياس يايسله مع الأهلي؟ نجوم الراقي يقولون كلمتهم

تعرف على مصير يايسله مع الأهلي

حسم نجوم النادي الأهلي مصير المدرب الألماني ماتياس يايسله مع الفريق، بعد أن فكرت الإدارة برئاسة خالد العيسى في إقالته، بعد النتائج غير المقنعة خلال الفترة الأخيرة.

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يايسله بدأ الموسم في كأس السوبر بتوديع البطولة من نصف النهائي، ثم تلقى هزيمتين وتعادل من أصل 6 مباريات في دوري روشن، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 في مفاجأة مدوية ضد الجندل.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن رفض عدد من لاعبي الأهلي تحميل يايسله مسؤولية تراجع النتائج والمستويات خلال الفترة الأخيرة، والخروج من كأس خادم الحرمين.

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وأضافت الصحيفة أن الأهلي فتح بالفعل باب المفاوضات مع أكثر من اسم بعد مباراة الجندل، ولكن لم يتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق بعقد يمتد موسمين أو 3 مواسم، أو حتى الحصول على موافقة أحد الأسماء إلى نهاية الموسم الجاري فقط.

وأجبر حديث اللاعبين الإدارة واللجنة الفنية في النادي، على تأجيل قرارها ومنح يايسله فرصة أخرى، واستمراره مع الفريق مع تقييم نتائجه المباريات المقبلة، بالإضافة لعدم إغلاق باب التفاوض مع مدربين آخرين.