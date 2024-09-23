فيديو | طفح به الكيل من ماتياس يايسله .. تصرف مفاجئ من رياض محرز في المدرجات أمام الجندل

محارب الصحراء غاب عن المباراة، لكنه حضرها من المدرجات..

تعامل الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، مع مواجهة الجندل لم يستفز الجمهور فقط، بينما يبدو أنه كذلك بالنسبة للجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، الذي بادر بالتصرف رغم وجوده في المدرجات.

الراقي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الإثنين، بالهزيمة أمام الجندل (2-1)، ضمن دور الـ32، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ولم يشارك محرز في المباراة، نظرا لتعرضه لوعكة صحية، لكنه حضر في مدرجات استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لدعم زملائه.

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وبينما تأزمت المباراة على الفريق وسط عجز يايسله في المنطقة الفنية، قرر محارب الصحراء النزول لأقرب مقعد في المدرجات من الملعب، واستدعاء كامل الموسى؛ مدير الكرة بالفريق الأول للأهلي.

وبدأ محرز في إعطاء بعض النصائح للموسى لنقلها للاعبين في محاولة للخروج من مأزق المباراة، لكن دون فائدة، إذ انتهت بالخسارة أيضًا.

يذكر أن الراقي ودع كأس الملك الموسم الماضي مبكرًا أيضًا، بعد الهزيمة أمام أبها، في دور الـ16.

وبقيادة يايسله، خسر الراقي ثاني بطولات الموسم الجاري بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي كذلك من دور نصف النهائي.