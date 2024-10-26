التهديد وصل إلى "الجوهرة المشعة"

أثار تواجد الأوروجواياني جوستافو بويت، مدرب منتخب اليونان السابق، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، خلال مباراة الأهلي السعودي أمام ضيفه الأخدود، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، حالة من الجدل، حول مصير مدرب الفريق الحالي، الألأماني ماتياس يايسله.

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وعرض الإعلامي خالد الشنيف، لقطة خاصة لبرنامج "دورينا غير" على قناة "SSC" الرياضية السعودية، تبرز حضور بويت الذي لعب سابقًا لأندية تشيلسي وتوتنهام في المدرجات الأهلاوية، مرجحًا أنه من الممكن أن يكون المدرب الجديد للأهلي.

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وأوضح الشنيف، أن جوستافو بويت يرتبط بعلاقة صداقة مع رون جورلي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، والذي عمل لعدة سنوات في تشيلسي، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي من الممكن أن ترى مدربًا جديدًا للفريق خلفًا للألماني ماتياس يايسله، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم رضا الإدارة والجماهير عن نتائج الفريق.

وتحت قيادة يايسله، يسير الأهلي على سطر ويترك آخر منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي بـ11 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، بينما خسر 3 مرات.

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ويمتلك بويت مسيرة تدريبية جيدة، حيث تولى تدريب برايتون وسندرلاند في إنجلترا، قبل أن يدرب ريال بيتيس الإسباني، ولديه عدة تجارب في الدوري اليوناني والصيني والفرنسي.

وكانت آخر محطات بويت التدريبية مع منتخب اليونان، حيث تولى قيادة أحفاد الإغريق في فبراير 2022، ثم رحل عن صفوفه بعد مسيرة امتدت لعامين في مارس الماضي.