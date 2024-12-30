فيديو | بعد تصريحات ماتياس يايسله .. جمهور الأهلي يقول كلمته في التدريبات ويختار "صفقة الشتاء"

واحد من أبرز اللاعبين على مستوى العالم حاليًا..

تحت آذان ومسامع مسؤولي النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين؛ طالب جمهور الفريق الأول لكرة القدم، بصفقة أجنبية "مهمة"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الأهلي الذي يتألق على مستوى "النخبة الآسيوية"، بضمان التأهل إلى ثمن النهائي، يُعاني من تراجع كبير في النتائج "محليًا"؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، مع وداع كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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وفي هذا السياق.. طالبت الجماهير الأهلاوية بالتعاقد مع أديمولا لوكمان، جناح أيسر منتخب نيجيريا والفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا؛ وذلك على حسب ما نقله الإعلامي الرياضي وليد سعيد.

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سعيد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، يظهر صوت جمهور الأهلي وهو يردد "لوكمان لوكمان لوكمان"؛ على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وكان ماتياس يايسله، المدير الفني الشاب للفريق الأهلاوي، قد كشف عن طلبه 3 صفقات من الإدارة، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ وهي: "ظهير أيسر، وسط ارتكاز وجناح أيسر".

جدير بالذكر أن لوكمان البالغ من العمر 27 سنة، والمتوّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، يلعب في صفوف أتالانتا منذ صيف 2022؛ حيث سجل 44 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 99 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.