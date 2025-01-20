بعد عام ونصف نال رضا ماتياس يايسله أخيرًا .. الأهلي يقرر قيد لاعبًا جديدًا في القائمة الآسيوية

الراقي حسم صعوده بالفعل لدور الـ16 الآسيوي..

يستعد الأهلي لمرحلة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة الآسيوية بقرار قيد جديد من قبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

الراقي تأهل بالفعل لدور الـ16 من البطولة الآسيوية، لكنه لا يزال أمامه مباراتين في مرحلة الدوري أمام السد والغرافة القطريين، ضمن الجولتين السابعة والثامنة، يومي الثالث والسابع عشر من فبراير المقبل.

وقبل تلك المرحلة، ووفقًا للصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد، فقد قرر يايسله قيد الظهير الأيسر المقدوني إزجيان إليوسكي في القائمة الآسيوية.

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صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم للأهلي في صيف 2021 قادمًا من ليدز في صفقة انتقال حر، لكن بعد هبوط الراقي في نهاية 2021-2022 إلى دوري يلو للدرجة الأولى، تقرر إعارته لفنربخشه التركي لمدة موسم وحيد.

وبعد نهاية إعارته في صيف 2023، وضعه يايسله تحت الاختبار وكثف اختباراته في فترات التوقف بالموسم الجاري، حتى اقتنع بقيده آسيويًا.

وبشكل عام، شارك إليوسكي في 34 مباراة بقميص قلعة الكؤوس، سجل خلالها ستة أهداف وصنع عشرة آخرين.