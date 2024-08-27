"للأسف نواجه تحديات صعبة" .. ماتياس يايسله يزيد ثورة جماهير الأهلي اشتعالًا بـ"مبررات" السقوط أمام الفتح

ماذا قال المدرب الألماني بعد الهزيمة أمام الفتح؟

خرج الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، لتبرير الهزيمة أمام الفتح، موضحًا أن فريقه يعيبه كثرة إهدار الفرص، مشددًا على أنه سيعمل على إصلاح هذا الجانب.

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الراقي تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام النموذجي بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

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وعقب المباراة، قال يايسله في المؤتمر الصحفي: "للاسف لم يحالفنا الحظ في لقاء الليلة، حرارة الجو أثرت علينا، لكنها ليست عذرًا، فالظروف واحدة علينا وعلى خصمنا".

وأضاف: "الأجواء كانت صعبة، حصلنا على عدة فرص، بينما الخصم سنحت له فرصة وحيدة من بعيد، سكنت مرمانا، سنحاول استعادة التوازن والعمل على كيفية استغلال الفرص بدلًا من السيطرة دون تسجيل".

المدرب الألماني اختتم بالتعليق على الميركاتو الصيفي الحالي: "للأسف نواجه تحديات في موضوع استقطابات اللاعبين وسنسعى مع الإدارة لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين كأليكساندر، كلي ثقة في الإدارة بأنها ستجلب الأسماء المنتظرة".

تصريح يايسله عن الصعوبات في الصفقات من شأنه أن يزيد ثورة جمهور قلعة الكؤوس اشتعالًا ضد لجنة الاستقطاب التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، إذ تتهمها الجماهير بعدم دعم الفريق بالصورة المطلوبة مقارنة بمنافسيه.

يذكر أن الراقي لم يضم إلا لاعب الوسط البرازيلي أليسكاندر في الصيف الجاري، بينما استغنى عن جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين معارًا لفنربخشه التركي.