فيديو | بعد جدل "مباراة الحواري" .. أول رد رسمي من الأهلي على خروج رياض محرز وفرانك كيسييه عن النص!

الأهلي يرد رسميًا على واقعة "مباراة الحواري"

أثار الإيفواري فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز ثنائي الأهلي الجدل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورهما في أحد مباريات "الحواري" رفقة مجموعة من الأشخاص.

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جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من مشاركتهما في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، التي فاز بها الراقي بنتيجة 5-1، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وتداولت الجماهير مقطع الفيديو الذي يظهر فيه كيسييه ومحرز خلال مشاركتهما رفقة مجموعة من الأشخاص في مباراة بإحدى الحواري، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

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وعلق ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء الرائد نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "تحدثت مع كيسييه ومحرز بشأن اللعب في (الحواري)، وهذا الأمر داخلي".

ورفض المدرب الألماني الكشف عن تفاصيل ما دار بينه وبين ثنائي الفريق، قبل مباراة الأهلي ضد الرائد المقرر لها مساء الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.