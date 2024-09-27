حتى لا يتكرر سيناريو "الجندل" .. ماتياس يايسله يُجري تعديلات على تشكيل الأهلي ضد القادسية

تعرف على التشكيل الذي سيخوض به يايسله مباراة الأهلي ضد القادسية

يمر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، بموقف محرج للغاية خلال الوقت الحالي، بعد أن ودع فريقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الجندل الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث سيلعب اليوم ضد القادسية في اختبار صعب.

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ويستضيف القادسية نظيره الأهلي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن يايسله قرر الاعتماد على روبرتو فيرمينو بصفة أساسية في تشكيلة فريقه، بجانب إيفان توني وفراس البريكان ورياض محرز في هجوم الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن يايسله استقر على الدفع بخط وسط مكون من الثنائي فرانك كيسييه وزياد الجهني، ليواجه القادسية بالقوة الضاربة.

ومن المقرر أن يُعلن يايسله عن التشكيل الأساسي لمواجهة القادسية للاعبين خلال الاجتماع الفني، الذي سيقام قبل توجه الفريق إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لخوض المباراة الصعبة.