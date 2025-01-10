"كنا نستطيع الفوز على الشباب بأكثر من 6 أهداف" .. يايسله يكشف سر انتفاضة الأهلي بعد ديربي الاتحاد!

الأهلي يحسم كلاسيكو الشباب في قمة الجولة 14..

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار على الشباب، قائلًا إن فريقه قدم أداءً رائعًا، خاصة في أولى 60 دقيقة، وكان قادرًا على تسجيل أكثر من 6 أهداف.

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وحقق الأهلي انتصارًا ثمينًا على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الأهلي قدم أداءً أكثر من رائع خلال أولى 60 دقيقة، وصنع العديد من الفرص، وهذا ما ركز عليه الفريق في معسكر فترة التوقف، وهو صنع أكبر عدد ممكن من الفرص، فضلًا عن تمركز اللاعبين في الملعب، من أجل منع التحولات، فيما شدد على ضرورة التعلم من إهدار الفرص مستقبلًا، من أجل حسم نتيجة المباراة بشكل مبكر، فضلًا عن حاجة الفريق للتقوية خاصة في مرحلة التسجيل.

وأشاد يايسله بأداء الإسباني جابري فيجا، الذي سجل ثاني أهداف الأهلي، فضلًا عن المستويات المميزة التي قدمها خلال اللقاء، قائلًا إن فيجا لاعب يمتلك الموهبة والإمكانية، مضيفًا أنه ما صنعه اليوم كان أكثر من رائع.

وكشف يايسله عن طريقة إعادة ترتيب أوراق الأهلي بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد في الجولة التاسعة، قائلًا "كمدرب يجب أن أكون مقتنعًا بالعمل الذي أقدمه، ولديّ طريقة للتحفيز والمحافظة على وحدة الفريق، واللاعبون استجابوا سريعًا بعد الخسارة في الديربي".

GOAL

وحقق الأهلي الانتصار الخامس على التوالي، والثامن في 14 مباراة، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الخامس من جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة، في المركز السادس.