"يعرفون طلباتي جيدًا" .. ماتياس يايسله يورط إدارة الأهلي مجددًا ويبرر توظيف فراس البريكان كجناح

المدرب الألماني يعلق على الأخطاء التحكيمية ضد الأهلي

وضع المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي إدارة ناديه في ورطة مجددًا، بعدما أكد على أنهم على علم بما يحتاجه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة الأخدود المقبلة: "إدارة الأهلي تعلم جيدًا أن هناك لاعبين طلبتهم لدعم خطتي، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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وعن توظيف فراس البريكان في مركز الجناح الأيسر قال يايسله: "من الصحيح أن فراس البريكان يلعب في مركز الجناح الأيسر، حيث يُغطي مركزه الظهير، ورغم أنه بعيد عن مستواه التهديفي إلا أنني أشكره على ما يقدمه".

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وواصل: "أتمنى أن يتكرر المستوى الذي ظهرنا عليه أمام الريان ضد الأخدود، حيث أوضح الفارق بين المشاركة في دوري أبطال آسيا ودوري روشن قائلًا: "نسخة الفريق في آسيا قد تختلف عن الدوري، ولكن طموحنا وجهودنا دائمًا تتركز على تحقيق الانتصارات".

وأنهى المدرب الألماني حديثه معلقًا على الأداء التحكيمي: "من الصعب مواجهة القرارات القاسية ضدنا، وآمل أن يكون التحكيم أكثر إنصافًا في المستقبل، وأرى أن الآراء التي أتابعها على السوشيال ميديا عنهم تبين الحقيقة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الأخدود مساء الجمعة، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.