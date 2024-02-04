"ماتياس سولي رفض لأنه رجل جاد!" .. مدير فروسينوني يقلل من الاتحاد والدوري السعودي

المدير الرياضي في النادي الإيطالي أكد أن الرفض لم يكن من جانب ناديه فقط، إنما هو كذلك من قبل الموهبة المعار من يوفنتوس الإيطالي!

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استفز جويدو أنجيلوزي؛ المدير الرياضي لنادي فروسينوني الإيطالي، مسؤولي الكرة السعودية بحديثه عن سبب رفض لاعبه ماتياس سولي، لعرض نادي الاتحاد.

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المدير الرياضي كان قد خرج قبل أسبوع تقريبًا، بينما كان الميركاتو الشتوي المنقضي لا يزال فاتحًا لأبوابه، مؤكدًا امتلاك الجناح الأيمن - صاحب الـ20 عامًا - لعرض سعودي ضخم، لكنه شدد في الوقت ذاته على استمراره في صفوف الفريق، نظرًا لموهبته الكبرى.

لكن يبدو أن هذا ليس رأيي النادي وحده، فقد كشف أنجيلوزي عن موقف لاعبه، إذ قال خلال تصريحاته لـ"DAZN": "سولي يمكنه اللعب لميلان، إنتر، يوفنتوس وروما، اذهبوا وشاهدوا إحصائياته، أعتقد أنه ثالث أو رابع هداف في الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، بخلاف الكثير من التمريرات الحاسمة التي يقدمها لزملائه".

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وأضاف: "مؤخرًا جاء عرض مهم جدًا لسولي، لكنه قرر رفضه، لأنه رجل جاد جدًا، هو لا ينظر إلى المال، بل إلى مسار التطور والنمو"، في تقليل واضح من دوري روشن السعودي ومستقبله.

يذكر أن سولي يلعب لفروسينوني حاليًا على سبيل الإعارة قادمًا من يوفنتوس الإيطالي وحتى نهاية الموسم، وشارك معه حتى الآن في 24 مباراة، مسجلًا عشرة أهداف وصانعًا لاثنين آخرين.

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