الشرطة الألمانية تفتح تحقيقًا مع وجود شاهد عيان...

يواجه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب بايرن ميونخ الألماني، اتهامًا مباشرًا قد يتسبب في تدمير مستقبله وينتهي به الأمر في السجن.

دي ليخت كان قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2022 قادمًا من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو، لكنه لم يقدم أداءً مقنعًا للإدارة والجماهير حتى الآن.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن شرطة مدينة ميونخ فتحت تحقيقًا بشأن تورط دي ليخت في اشتباه بتورطه في حادث صدم إحدى السيارات والهروب.

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وأشارت إلى أن المدافع الهولندي صدم سيارة متوقفة بالقرب من مقر نادي بايرن ميونخ، صباح الأربعاء الماضي، وهرب من المكان على الفور.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك أحد شهود العيان على الحادث، الذي تواجد في نفس المكان في تمام الساعة العاشرة صباحًا، واتصل بالشرطة وقدم دليلًا حاسمًا حول دي ليخت.

وأوضحت "بيلد"، أن المدافع الهولندي كان في طريقه للتدريب، حيث ارتاد سيارته "أودي"، ليقوم بصدم أحد السيارات المتوقفة بجوار النادي الألماني، لكنه لم يتوقف وهرب مباشرة من مكان الحادث.

وأكدت أن هروب دي ليخت هو ما يمكن أن يعقد من موقفه أمام القضاء، لأنه إذا ثبتت إدانته، فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وبينما تقوم الشرطة الألمانية الآن بفحص الأضرار، لم ترغب في التعليق على الحادث لأسباب تتعلق بحماية البيانات، وكذلك يلتزم نادي بايرن ميونخ ولاعبه دي ليخت الصمت بشأن هذه القضية.