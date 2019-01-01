ماتا: فوزنا على بارتيزان له العديد من المكاسب

مانشستر يونايتد ضمن وصوله إلى الدور القادم من الدوري الأوروبي

يرى خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد، أن فوز فريقه على حساب بارتيزان له العديد من المكاسب، وليس فقط التأهل إلى الدور القادم.

وحقق مانشستر يونايتد، فوزاً عريضاً، على حساب بارتيزان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال ماتا في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا بحاجة إلى مثل هذا اللقاء، لعبنا كرة قدم رائعة وسجلنا في الشوط الأول، استمتعنا حقاً بالمباراة وسعداء بالتأهل".

وواصل: "نحن نسير بشكل جيد في تلك المسابقة، تأهلنا إلى الدور القادم، هدفنا الصدارة وأن نحافظ على نسقنا التصاعدي في البريميرليج".

وتابع: "مانشستر يونايتد لديه فريق يتمتع بمزيج من الخبرة والشباب، لدينا العديد من اللاعبين من أكاديمية النادي وشاركوا خلال الكثير من الدقائق هذا الموسم".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "من الرائع الدخول إلى المباريات، وأن منتصراً، هذا الشعور يمنحك ثقة، ويجعلك ترغب في مواصلة الانتصارات".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن ألكمار صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بارتيزان المركز الثالث برصيد أربع نقاط.