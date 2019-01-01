ماتا: دي خيا الأفضل ومحبطون من التعادل

تعرف على تصريحات ماتا حول دي خيا بعد التعادل بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

دافع خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، عن حارس مرمى الفريق، ديفيد دي خيا، بعد تسببه في هدف التعادل لصالح تشيلسي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد تعادل بهدف لمثله أمام تشيلسي ليفقد فرصته لاحتلال المركز الرابع.

وقال ماتا في تصريحات عقب المباراة: "نحن محبطون لأننا كنا نرغب في الفوز ونحتاج له وقدمنا شوطًا أول مميز للغاية ولكن النتيجة جعلت المركز الرابع صعب للغاية".

وتابع: "نقدم مستويات جيدة في الأشهر الماضية وعلينا بدء كل مباراة بالطريقة ذاتها خلال المباريات المقبلة على آمل الاستفادة من سقوط الفرق الأخرى".

صاحب الـ 31 عامًا دافع عن ديفيد دي خيا، حارس المرمى، بعد الخطأ الذي ارتكبه بقوله: "لا يمكن التقليل منه لأنّه كان الأفضل خلال السنوات الماضية وبسببه حققنا العديد من النقاط".

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أبرز النقاط الفنية من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 🧐👇 https://t.co/ZAsMmx7Cw8 pic.twitter.com/ra6QSvMQA6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وأردف: "أهم شيء الآن هي الطريقة التي سيرد بها دي خيا في الميدان، أنا واثق من أنّه لم يكن سعيدًا اليوم وسوف يعود للتدريب وتقديم الأفضل في الفترة المقبلة".

واختتم: "دي خيا أحد أفضل حراس المرمى في العالم ولديه عقلية الانتصار. أتوقع أن يقدم أفضل مبارياته خلال الفترة المتبقية من الموسم وسوف يساعدنا دون شك".

جدير بالذكر أنّ الموسم الحالي هو الأسوأ لدي خيا رقميًا، إذ لم يخرج دون استقبال أي هدف على ملعب "أولد ترافورد" في البريميرليج سوى مرتين فقط.