ماتا: بروج دافع بشكل جيد والفوز كان هدفنا

مانشستر تعادل مع كلوب بروج في الدوري الأوروبي

أشاد خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد بالقوة الدفاعية لفريق كلوب بروج البلجيكي مشدداً على أن فريقه كان يعمل على الفوز بالمباراة.

وشارك ماتا في تعادل فريقه، أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق في ذهاب مباريات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد بدأوا بشكل جيد، ودافعوا بشكل منظم، ولكن نجحنا في استغلال خطأهم والتسجيل".

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وواصل: "واضح للجميع أننا كنا نريد الفوز، وفي الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد ولعبنا أكثر في نصف ملعبهم".

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع كلوب بروج في الدوري الأوروبي

وأضاف: "لقد كانت لدينا لتسجيل الهدف الثاني، ولكن فريقهم يلعب بشكل جيد، ويدافعون بأعداد كبيرة خلال الشوط الأول لم تتاح لنا المساحات المطلوبة، وفي النهاية النتيجة ليست سيئة ولكنها كنا نرغب في الفوز".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، سيتكون يوم الخميس القادم، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.