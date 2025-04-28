بعد التألق ضد بوكا جونيورز والتسجيل بعمر 17 عامًا .. نجم ريفر بليت يرد على أنباء ريال مدريد

ريفر بليت حسم السوبر كلاسيكو

خطف الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو الأنظار مساء الأحد عقب أن قاد ناديه ريفر بليت للانتصار على الغريم بوكا جونيورز لحساب الدوري الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

صاحب ال17 عامًا نصب نفسه نجماً للسوبر كلاسيكو الثالث له عقب أن سجل هدف ريفر الأول من ركلة حرة مباشرة على بعد 28 مترًا بطريقة مذهلة.

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وفي الماضي، تم ربط ماتانتونو بالانتقال لصفوف الملكي ريال مدريد وعدة أندية أوروبية كبرى، ولكن الصحافة الإسبانية قالت إن الصفقة قد تعثرت وتوقف بطل أوروبا عن استكمال مساعيه لضم الواعد الأرجنتيني.

وعقب اللقاء، رد ماتانتونو على سؤال من أحد الإعلاميين عن انتقاله لأوروبا وقال: "أنا ملتزم هنا في ريفر وأملك الكثير أمامي بعد، أريد الاستمرار في الاستمتاع، ولكن سنرى لاحقاً".

وكان وكيل اللاعب أشار في تصريحات سابقة إلى أن ليس فقط ريال مدريد من يحاول ضمه ولكن هناك أيضاً اهتمام من قبل برشلونة، أتلتيكو، وباريس سان جيرمان بالتعاقد مع موهبة ريفر بليت.