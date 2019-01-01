مابيدي يطالب مستحقاته من الرجاء قبل الرحيل مجانًا

العلاقة بين مابيدي والرجاء قاربت على الانتهاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب الكونغولي ليما مابيدي من الرحيل عن الرجاء البيضاوي المغربي، خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل التوصل لاتفاق لتجديد العقد.

الكونغولي مابيدي سيرحل عن الرجاء البيضاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأي فريق يرغب في ضمه، عن طريق صفقة انتقال حر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليما مابيدي متمسك بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الرجاء، قبل الرحيل.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء، استبعد ليما مابيدي من قائمة الفريق خلال الفترة الحالية.

وتدرس إدارة الرجاء حاليًا التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بدلًا من مابيدي، حيث يعد الكونغولي فابريس نجوما لاعب فيتا كلوب، هو الأقرب.