مؤمن زكريا: لم يدعمني الأهلي ماديًا أو معنويًا

لاعب الأهلي يؤكد على أن تركي آل الشيخ هو من تكفل بعلاجه.

أبدى مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي، حزنه من تصرفات مسؤولي ناديه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يلقى الدعم المالي أو المعنوي الذي كان ينتظره منهم.

وقال مؤمن زكريا خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد: "تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعدية، هو من تكفل بكافة أمور علاجي".

لاعب الأهلي تابع: "كنت أحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي من النادي الأهلي، ولكن لم يحدث هذا، وكان من المفترض أن يتحدث معي مسؤوليه، وهذا ما لم يحدث، ولا أريد الحديث عن هذه الأمور لكي لا تحزن الجماهير".

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مؤمن زكريا واصل: "لم يتحدث معي أحد، أو يتوجه بالسؤال عني، وكان يجب أن يحدث على الأقل معنويًا، وكما قلت لا أريد التحدث عن هذه الأمور التي قد تحزن الجماهير".

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وأردف: "أتمنى الشفاء العاجل لـ تركي آل الشيخ، والجميع يتحدث عن أمور غير صحيحة، بشأن مواعيد سفري أو حصولي على التأشيرة، وأنا الآن في طريقي إلى الولايات المتحدة للعلاج".

واختتم مؤمن زكريا تصريحاته قائلًا: "لا تعليق على الأنباء التي تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ مالي لي من وزارة الشباب والرياضة والنادي الأهلي".

زكريا يعاني من مرضًا يسبب ضمورًا في العضلات والأعصاب، وهو ما يهدد مسيرته داخل المستطيل الأخضر، حيث تعهد مسؤولي الأهلي بعلاجه.