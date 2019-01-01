ماذا قال مارتن يول وكارتيرون لمؤمن زكريا؟

مؤمن زكريا يعيش أزمة كبيرة وقد سانده العديد من النجوم وىخرهم مدربيه السابقين في الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى مارتن يول وباتريس كارتيرون المديران الفنيان السابقان للأهلي دعمهما ومساندتهما للاعب الفريق "مؤمن زكريا" الذي يُعاني من إصابة وأزمة نفسية حادة.

وأثار مؤمن زكريا تعاطف الجميع حين ظهر على قناة أم بي سي مصر مساء أمس وبدا في حالة سيئة، وقد كشف عن معاناته من آلام في الركبة لكن دون تحديد التشخيص الحقيقي للإصابة.

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وتسابق زملاء مؤمن زكريا والعديد من اللاعبين والمدربين في إبداء الدعم والمساندة له عبر السوشيال ميديا.

مارتن يول لم يُفوت الأمر وكتب على حسابه الرسمي في فيس بوك "عزيزي مؤمن .. أتمنى أن تعود أقوى حتى مما كنا عليه حين تواجدنا معًا في الأهلي".

وانضم الفرنسي كارتيرون لقائمة المساندين حين كتب معلقًا على صورة لمؤمن زكريا "نعلم أنك لاعب رائع، أتمنى أن تعود قريبًا".

وأوضح لاعب الأهلي في تصريحاته أمس أنه سيتوجه لألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة لمواصلة علاجه، علمًا أنه لم يُقيد ضمن قائمة فريقه للموسم الجاري.