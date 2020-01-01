وزارة الرياضة ترد على طلب الأهلي بشأن مستحقات مؤمن زكريا

اللاعب أثار تعاطف الجميع بظهوره الأخير مع النجم أحمد عز

وافقت وزارة الرياضة المصرية رسميًا على طلب النادي الأهلي بخصوص المستحقات المالية للاعبه مؤمن زكريا، الذي يُعالج حاليًا من مرض غريب أبعده عن كرة القدم وأثر سلبًا على قدرته على المشي.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي كان قد أرسل خطابًا لوزير الرياضة "أشرف صبحي" يطلب منه السماح له بصرف قيمة عقد مؤمن زكريا كاملًا لمساعدته في تحمل تكاليف علاجه الكبيرة جدًا، موضحًا خلال الخطاب أن الدفعات الاستثنائية التي تُصرف له لم تعد كافية.

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وزارة الرياضية أعلنت اليوم السبت موافقتها على طلب الأهلي صرف قيمة عقد مؤمن زكريا رغم عدم قيده في قائمة الفريق، كما أمر الوزير بمساهمة الوزارة في علاج اللاعب.

أشرف صبحي أكد حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية لجميع عناصر المنظومة الرياضية في مصر، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع اللاعبين.

يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا كان قد ظهر في مقطع فيديو مساء أمس على السوشيال ميديا خلال حضوره العرض المسرحي الخاص بنجم السينما المصري "أحمد عز".

وقد أثار زكريا تعاطف الجميع معه حين فشل في تمالك نفسه وبكى ردًا على تحية وهتاف الجماهير له بعد صعوده خشبة المسرح بطلب من أحمد عز.

الإعلامي أحمد شوبير علق على قرار الوزارة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "الكرة الآن في ملعب مجلس إدارة الأهلي بصرف قيمة العقد أو على الأقل الجزء الأكبر منه خلال الساعات القليله المقبلة. ألف سلامه عليك يا مؤمن".