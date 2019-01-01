مؤتمر سولشار| لا حديث عن الصفقات.. بوجبا جاهز لمواجهة توتنهام

المدرب النرويجي يشيد بنظيره الأرجنتيني وهداف الخصم هاري كين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي استعداد فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبر بعد انتهاء معسكر الإعداد القصير في دبي.

وقال سولشار في مؤتمره الصحفي المبكر:"لقد كانت رحلة جيدة تدربنا خلالها لـ4 أيام، أعتقد أن اللاعبين قد استمتعوا بها. لقد وضعنا بعض المبادئ ولقد عملوا بشكل جاد".

وأضاف:"في كل مباراة بالبريميرليج يتم اختبارك، ولكن بالتأكيد مباراة الأحد ستكون ضد فريق كبير للغاية وإذا أردنا الاقتراب منهم نحتاج لأداء جيد ونتيجة جيدة".

وأوضح:"يجب أن تتأقلم على مواجهة أي خصم، وسنلعب ضد أحد أفضل الفرق في الدوري، لذلك يجب علينا الحذر من نقاط قوتهم ولكن نحتاج أيضاً للهجوم، هذه هي قوتنا، يجب أن نهاجم كفريق خصوصاً أننا لن نحصل على الكثير من الفرص مثلما حصلنا في المباريات السابقة".

أيضاً أشاد سولشار بثنائي الخصم المدرب ماوريسيو بوتشيتينو والمهاجم هاري كين، قائلاً عن الأول:"لقد قام بعمل رائع للغاية، وهناك سبب لتلك الأحاديث (عن تدريبه ليونايتد بنهاية الموسم)، ولكن تقييم المدربين الآخرين ليس عملي، تركيزي كله على نفسي وعلى فريقي".

أما عن الثاني فأضاف:"إنه ليس سيئاً أليس كذلك؟ هو هداف مذهل، واحد من الأفضل في العالم، إنه لا يضيع الفرص لذلك يجب أن نحرص على عدم حصوله عليها أمامنا".

أخيراً أكد سولشار سلامة نجمه بول بوجبا وجاهزيته لخوض المباراة، كما رفض الحديث عن الصفقات المتوقعة للنادي معتبراً هذا الجانب من عمل الإدارة.